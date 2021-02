Reggina, l’annuncio di Baroni: “Alcuni calciatori in dubbio per domani. Dobbiamo valutare”

Per la partita tra Reggina e Pordenone non saranno disponibili “Faty, Gasparetto, Rossi e Situm che spero possa tornare con noi nella prossima gara, mentre tutti gli altri sono disponibili anche se, relativamente alla condizione di qualche giocatore, dovremo fare delle valutazioni per verificare la disponibilità anche per un impiego parziale. Non mi piace che le assenze siano un alibi, ci sono risposte importanti durante la settimana perché chi non gioca cerca di mettermi in difficoltà e questo lo sto vedendo dai giocatori”.

L’annuncio arriva direttamente dal tecnico Marco Baroni durante la conferenza stampa in vista della gara di domani pomeriggio contro il Pordenone.