Pordenone, Tesser: “A Reggio servirà coraggio e personalità”

Domani alle ore 15 al Granillo la Reggina sfiderà il Pordenone guidato da Attilio Tesser (che non sarà però in panchina perché squalificato). Alla vigilia del match di Reggio, queste le considerazioni più importanti del tecnico dei friulani.

Il prossimo avversario, la Reggina

“La Reggina è un’ottima squadra, ha trovato una quadra importante ed è in un momento ottimale, fanno risultato e subiscono poco: sono molto offensivi, hanno un’identità ben precisa, con anche Menez che è superiore alla media a livello di individualità, ma al netto di tutto ciò è importante ciò che facciamo noi. Coraggio, personalità, umiltà e autostima è ciò che servirà” ha detto Tesser.

Le ultime sulla formazione

“Bisogna sciogliere gli ultimi dubbi, rientra Vogliacco dopo un lungo periodo, anche lui sarà pronto per giocare: ma grossi cambiamenti non ci saranno”.

La squalifica di due giornate

“Purtroppo ho preso due giornate di squalifica, ci saranno però i miei collaboratori: conta ciò che facciamo in settimana e l’atteggiamento della squadra, anche se non essere in campo mi dispiace molto” ha concluso Attilio Tesser tecnico del Pordenone.

fonte:tuttopordenone.com