Acr Messina-Cittanovese, Nocera ci crede: “Convinzione e consapevolezza”

Il tecnico carica la sua Cittanovese in vista della trasferta sul campo deli peloritani. Il tour de force non spaventa: "Dovremo vivere il percorso con serenità e con la voglia di fare sempre risultato".

“Ci aspetta una prova impegnativa in casa delle prima in classifica. Conosciamo la nostra situazione e abbiamo abbondantemente discusso, in settimana, quelle che saranno le insidie del match”. Così mister Nocera, alla vigilia della difficilissima trasferta che vedrà la Cittanovese opposta alla capolista Acr Messina. “Ci siamo preparati bene- si legge su calciocittanovese.it-e andremo a giocare la nostra partita con convinzione e consapevolezza. Di sicuro, gli errori non ci saranno perdonati”.

Pianigiani in campo per la seconda volta, dopo un lungo stop dovuto al Covid. “Dobbiamo ritrovare la continuità che solo le partite possono dare- ha proseguito il tecnico-. Purtroppo veniamo da una parentesi complicata. Oggi siamo quasi a regime, è vero, ma la tenuta di molti ragazzi è un interrogativo. Per noi il giro di boa è bugiardo. Dobbiamo recuperare cinque partite contro avversari alla portata. Il percorso di crescita è in atto. E noi siamo pronti per affrontare tutte le incognite con serenità”.

Sui tanti impegni ravvicinati, che attendono Viola e compagni. “Dovremo vivere il percorso con serenità e con la voglia di fare sempre risultato. Siamo consapevoli dell’approccio e della necessità del turnover. Mi aspetto l’aiuto di tutti. Per quanto riguarda domani, contro il Messina si gioca una partita che si prepara da sola. Se un ragazzo vuole considerarsi calciatore, un’occasione del genere deve sfruttarla al massimo”.

Di seguito, la lista dei convocati così come diramata dal club.

Portieri: Latella, La Cagnina;

Difensori: Corso, Scuderi, Losasso, Petrucci, Zinfollino, Barilaro, Alfano, Rizzo;

Centrocampisti: Fuschi, Crucitti, Cosenza, Larosa, Lo Nigro, Meola, Ndreu;

Attaccanti: Viola, Dorato, Napolitano, Solinas, Felici.

Indisponibili: Miceli, Barnofsky, Silenzi;

Non convocati: D’Agostino, Giorgiò, Isabella.