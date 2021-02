Reggina-Pordenone, la probabile formazione neroverde: il dubbio è in difesa

Costretto a guardare i suoi dalla panchina, causa squalifica, mister Tesser ha solo un dubbio per quanto riguarda il suo 4-3-1-2: corsa a due in difesa tra il recuperato Barison e Vogliacco, con il primo leggermente favorito. A completare la difesa a protezione di Perisan, saranno Berra, Camporese e Falasco. Privo di Calò, il centrocampo dei ramarri sarà guidato da Zammarini, Misuraca e Magnino. Reparto offensivo affidato alla velocità di Ciurria, pronto ad innescare Butic e Morra.

Pur privo di un top player come Diaw, il Pordenone rimane un avversario da prendere con le pinze, così come sottolineato da mister Baroni in conferenza stampa e così come dimostra la media esterna dei ramarri, capaci fin qui di vincere 5 volte lontano da casa.

Verso Reggina-Pordenone, le probabili scelte iniziali di Tesser: due difensori centrali in lizza per un posto da titolare.

