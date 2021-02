Reggina, Baroni: “Domani gara delicata. Devo fare delle verifiche, ma ho le idee chiare”

Tante insidie, ma al contempo tanta fiducia. Mister Baroni sottolinea la delicatezza del mach di domani contro il Pordenone, ma allo stesso tempo ripone grande fiducia nei propri ragazzi. Ancora qualche dubbio nello schieramento amaranto, riguardante le condizioni fisiche di alcuni calciatori.

Di seguito, tutte le dichiarazioni del tecnico amaranto.

IL DERBY DI COSENZA- C’è del rammarico, la partita si poteva gestire in un altro modo. Ci eravamo portati sul 2-0 in maniera meritata, e ci sono state delle situazioni dove potevamo chiuderla. Anche sul 2-1, ho contato diciassette transizioni. E’ una cosa che ci deve servire. Sul 2-2 ci siamo ributtati avanti per tornare in vantaggio, ma dovevamo farlo prima, conservare il risultato non è quello che noi cerchiamo.

I RISULTATI DELLE ALTRE…Giocare dopo le dirette concorrenti? Già lo scorso week end, ho commentato con la squadra che non bisogna guardare gli altri: guardiamo le partite giusto per guardarle, ma non pensiamo al risultato. Tutto passa dalla nostra prestazione, bisogna pensare a noi stessi, al nostro match, senza farsi influenzare da quello che succede negli altri campo.

IN CERCA DELLA MIGLIORE CONDIZIONE-Gli acciaccati? Sono delle situazioni che mi aspettavo. Quando alcuni giocatori non hanno avuto precedente continuità di prestazione ed allenamenti, è chiaro che tre partite di fila diventano un carico importante. Sono tutte settimane ravvicinate, e non c’è la possibilità di staccare. Si parla di sovraccarichi e non di infortuni, che fanno parte del percorso. Questo è ancora un gruppo eterogeneo, con giocatori che stanno cercando la migliore condizione e con qualcuno che ha giocato tante partite, e dunque ha bisogno di tirare il fiato. Non mi piace parlare di gestione, ma di chi durante la settimana ha lavorato bene ed ha la possibilità di andare in campo.

IL PORDENONE-E’ una partita delicata e pericolosa. Queste squadre danno continuità di guida tecnica, un po’ come il Cittadella, e portano avanti un sistema di gioco da molto tempo. Da questo punto di vista hanno qualcosa in più. La mia squadra dovrà fare una prestazione importante sotto tutti i punti di vista, ci sarà da soffrire ma sono molto fiducioso. Le insidie ci sono, ma dobbiamo pensare alla nostra partita e vincere. Grande rispetto, ma allo stesso tempo convinzione dei nostri mezzi.

QUATTRO INDISPONIBILI-Faty, Gasparetto e Rossi sono alle prese con qualche fastidio. Situm dovrebbe tornare con noi da martedì. Tutti gli altri sono a disposizione, anche se in merito a qualche giocatore dobbiamo verificare la disponibilità, anche per un impiego parziale o per essere portato in panchina. Non ho dubbi, ma delle verifiche da fare riguardanti la disponibilità dei giocatori. Le scelte le ho fatte, l’allenatore deve avere le idee chiare e quando un gruppo si allena bene sei facilitato.

LE DUE PUNTE-Denis e Montalto insieme, situazione impraticabile? No, è praticabilissima, possiamo attuarla sia in corso d’opera che dall’inizio, anche se poi bisogna modificare il modo di servire i due attaccanti. In allenamento sono situazioni che proviamo. In questo momento c’è un giocatore che sta facendo bene, come Folorunsho, ed io cerco sempre di preservare chi sta facendo bene, a meno che non abbia delle problematiche fisiche.