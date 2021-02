Salernitana, paura per Dziczek: malore in campo e trasporto in ospedale

A dispetto dei tre punti conquistati sul campo dell’Ascoli, in casa Salernitana sono momenti di ansia e preoccupazione. Patryk Dziczek, calciatore granata, si è accasciato al suolo durante la gara del Del Duca, quando alla fine mancavano circa 5 minuti. Dziczek ha provato a rialzarsi, ma senza riuscirci: da lì, l’ingresso in campo dei soccorsi medici, invocati prontamente dai calciatori granata e bianconeri.

La partita è stata sospesa per quasi 10 minuti, prima che il ragazzo, cosciente, venisse messo su un’ambulanza e trasportato d’urgenza in ospedale. Le due squadre hanno concluso il match in un clima surreale, sia dall’una che dall’altra parte il risultato è ovviamente passato in secondo piano.

Adesso si attendono aggiornamenti riguardanti il centrocampista polacco, il quale era stato colpito da un malore simile prima dell’inizio del campionato.