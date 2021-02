Serie B, le gare del pomeriggio: pioggia di gol, salta nuovamente il fattore di campo

Quindici reti in cinque partite, nelle gare da poco andate agli archivi. Il risultato che balza maggiormente agli occhi, è lo 0-3 con cui la Reggiana ha steso il Cittadella. Tre punti in trasferta anche per la Cremonese, che ha rimontato il Brescia nel derby lombardo, e per la Salernitana, impostasi sul campo dell’Ascoli (grande paura per Dzicek, colto da malore nel finale).

Rimonte anche per Venezia e Vicenza. I lagunari, momentaneamente secondi in classifica con la Salernitana, passano dallo 0-2 al 3-2 con la Virtus Entella (quinta sconfitta di fila per i liguri di Vivarini), mentre i biancorossi di Mimmo Di Carlo riacciuffano il pari con la Spal nello spazio di cinque minuti.

SERIE B, 24^ GIORNATA

Frosinone-Pescara 0-0

Ascoli-Salernitana 0-2: 2′ e 24′ Tutino.

Brescia-Cremonese 1-2: 28′ Aye (B), 54′ rig. e 59′ Ciofani (C).

Cittadella-Reggiana 0-3: 2′ Yao, 28′ Laribi, 50′ Mazzocchi.

Venezia-Virtus Entella 3-2: 24′ Brescianini (E), 29′ Schenetti (E), 44′ Fiordilino (VE), 53′ e 56′ Johnsen (VE).

Vicenza-Spal 0-2: 28′ Paloschi (S), 42′ rig. Valoti (S), 70′ Pasini (V), 75′ Meggiorini (V).

Chievo-Monza sabato ore 16

Pisa-Empoli sabato ore 18

Reggina-Pordenone domenica ore 15

Lecce-Cosenza domenica ore 21

CLASSIFICA

Empoli 43

Salernitana 41 *

Venezia 41 *

Cittadella 39 *

Monza 39

Chievo 39

Spal 37 *

Lecce 35

Frosinone 33 *

Pordenone 32

Pisa 31

Reggiana 27 *

Vicenza 27 *

Cremonese 26 *

Reggina 26

Brescia 26 *

Cosenza 23

Ascoli 21 *

Pescara 18 *

Virtus Entella 17 *

*Una partita in più