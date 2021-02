Reggina vs Pordenone , un girone fa: pari ed emozioni, Folo all’ultimo respiro [FOTO]

Ultime News

Corsa, dribbling e velocità subito messi in bella mostra, ma davanti la porta occorre più freddezza. Potremmo riassumere così le prime quattro gare giocate in amaranto da Simone Edera, giovane talento classe ’97 arrivato...

Reggina

Qualche rebus da risolvere, in attesa della lista dei convocati. La giornata di oggi, in casa Reggina, sarà importante per capire se l’emergenza in difesa è rientrata o memo. “L’attenzione primaria- si legge...