Serie B, Frosinone e Pescara senza reti: la classifica aggiornata

E’ finito senza reti, l’anticipo della 24esima giornata del torneo cadetto. Lo 0-0 del Benito Stirpe fa sorridere il Pescara, che in attesa delle gare odierne abbandona l’ultimo posto ed inizia in maniera positiva la gestione Grassadonia. Delusione invece per il Frosinone di Nesta, che non riesce a dar seguito alla vittoria di Chiavari e manca l’aggancio alla zona playoff. I padroni di casa hanno avuto le occasioni migliori con Iemmello e Salvi, mentre gli ospiti si sono resi pericolosissimi con Odgaard, sul quale è stato decisivo l’intervento in uscita di Bardi.

Di seguito, il programma completo e la classifica aggiornata.

SERIE B, 24^ GIORNATA

Frosinone-Pescara 0-0

Ascoli-Salernitana sabato ore 14

Brescia-Cremonese sabato ore 14

Cittadella-Reggiana sabato ore 14

Venezia-Virtus Entella sabato ore 14

Vicenza-Spal sabato ore 14

Chievo-Monza sabato ore 16

Pisa-Empoli sabato ore 18

Reggina-Pordenone domenica ore 15

Lecce-Cosenza domenica ore 21

CLASSIFICA

Empoli 43

Cittadella 39

Monza 39

Chievo 39

Venezia 38

Salernitana 38

Spal 36

Lecce 35

Frosinone 33 *

Pordenone 32

Pisa 31

Vicenza 26

Brescia 26

Reggina 26

Reggiana 24

Cosenza 23

Cremonese 23

Ascoli 21

Pescara 18 *

Virtus Entella 17

*Una partita in più