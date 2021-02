Tra Baroni e Tesser i precedenti sorridono al tecnico del Pordenone

Cuorisità, statistiche e precedenti pubblicate, come ogni settimana, dal sito della Lega serie B per presentare l’imminente turno di campionato (24esima giornata che prenderà il via questa sera con l’anticipo tra Frosinone e Pescara). Tra i precedenti segnalati da Football Data, riguardanti il match tra Reggina e Pordenone (domenica ore 15 al Granillo), alcuni riguardano la sfida personale tra i due tecnici, Marco Baroni sulla panchina della Reggina e Attilio tesser su quella dei friulani (squalificato, però, per il prossimo match).

“Tra Marco Baroni e Attilio Tesser – si legge sul sito della Lega B – 6 incroci tecnici ufficiali: 1 vittoria del coach amaranto, 3 i pareggi, 2 successi del mister neroverde. Attilio Tesser si trova a 199 pareggi in gare di campionati professionistici, con anche 224 vittorie e 171 sconfitte in 594 panchine complessive. Il primo pareggio del coach neroverde risale al 9 settembre 2001, Trento-Sudtirol Alto Adige 1-1 in serie C-2. Pordenone imbattuto fuori casa da 5 partite, con 11 punti conquistati, grazie a 3 vittorie e 2 pareggi. Ultimo k.o. esterno neroverde a Pisa, 0-1 lo scorso 12 dicembre”.