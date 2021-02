Reggina,  il nuovo Dg Mangiarano si presenta: “Onorato dalla scelta di Gallo”

Il nuovo Direttore Generale della Reggina 1914, Giuseppe Mangiarano si è presentato alla stampa e ai tifosi nel corso di una conferenza alla presenza del Presidente della Reggina Luca Gallo. Ecco alcune dichiarazioni del nuovo Direttore Generale:

Esperienze passate e nuova avventura

“Le esperienze passate ti aiutano a fare scelte, il passato può aiutare, ma ogni realtà è differente, ogni club ha la propria storia, e bisogna rapportarsi con questa storia in maniera differente. La Reggina è stata ed è una delle realtà più importanti della nostra regione”.

Il rapporto con Gallo

“Ho percepito all’esterno di Reggio Calabria una grande considerazione del presidente Gallo che è qualcosa di straordinario. Quando ho ricevuto la telefonata mi sono messo subito a disposizione, ho trovato persona nel presidente una persona che subito mi ha detto come vuole raggiungere il successo senza recriminare, questa è una cosa che mi ha assolutamente colpito: io sono stato onorato della scelta”.

Obiettivi societari e sportivi della Reggina

“Dobbiamo lavorare per raggiungere gli obiettivi. Sto incontrando tutte le persone che lavorano nel mondo Reggina, è un mondo grandissimo e questo è merito del Presidente Gallo, di quanto ha costruito in questi due anni. Sono rimasto impressionato. Sugli obiettivi sportivi abbiamo un Direttore Sportivo e un allenatore, io credo che al momento dobbiamo stringerci attorno alla squadra per raggiungere il risultato più alto possibile. Per gli obiettivi societari bisogna chiedere al presidente. La squadra è in crescita, gli investimenti del calciomercato del presidente hanno rinforzato ulteriormente l’organico”.

La scelta di Reggio

“Sono estremamente felice di lavorare a Reggio Calabria e svolgere la mia professione, farlo nella mia Regione è poi motivo d’orgoglio. Prima di arrivare a Reggio ho guardato il centro sportivo Sant’Agata su google maps, ma le immagini erano riferite a due anni fa. Quando poi l’ho visto personalmente l’ho trovato completamente differente, merito del lavoro del presidente Gallo”.