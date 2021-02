Reggina, le ultime dall’infermeria: Situm verso un nuovo forfeit

Dubbi, recuperi ed un’assenza inaspettata. La Gazzetta del Sud, nell’edizione odierna, ha fatto il punto della situazione in merito all’infermeria amaranto, a -2 dalla gara interna contro il Pordenone.

Contrariamente a quanto si pensava, Mario Situm dovrebbe saltare anche la sfida contro i “ramarri”.

<<L’attenzione dello staff medico- si legge-, è rivolta su Stavropoulos e Cionek. Entrambi sono ancora a forte rischio, ma si farà di tutto per centrare il recupero in extremis. Per il giovane difensore greco, sembra esserci un pizzico di fiducia in più. Non arrivano buone notizie, in merito a Situm: la presenza del jolly d’attacco croato nella prossima lista dei convocati, sembrava una formalità, ed invece bisognerà pazientare ancora un’altra settimana prima di rivedere l’ex Dinamo Zagabria. Salvo intoppi dell’ultimo momento, torneranno sia Faty che Micovschi, allenatisi regolarmente col gruppo. Anche Lakicevic e Montalto, viaggiano sui binari del pieno recupero (il secondo, molto probabilmente tornerà al centro dell’attacco)>>.