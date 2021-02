Gallo sull’addio di Tempestilli: “Divergenze caratteriali, ma non sono un mangia-dg”

Nove mesi insieme, prima di separare le proprie strade. Nel corso della presentazione di Giuseppe Mangiarano, il Presidente della Reggina Luca Gallo ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’addio con Tonino Tempestilli, da lui scelto prima come responsabile del settore giovanile e poi come direttore generale.

“La gestione Tempestilli è stata buona- ha chiarito l’imprenditore romano-ha fatto il suo lavoro egregiamente, prima a livello della gestione logistica del Sant’Agata e della gestione del settore giovanile, e poi nei tre mesi da direttore generale. Poi c’è stato un distacco che ha portato alle sue dimissioni, sicuramente tra me e lui c’erano delle divergenze caratteriali e quindi ognuno è andato per la sua strada. Succedono queste cose, sia nella vita privata che nel lavoro”.

Con Mangiarano, la Reggina targata Luca Gallo ha cambiato il quarto dg nello spazio di due anni. “Non sono un presidente che si mangia i direttori generali (ride, ndr). Con Iiriti mi sento ancora, siamo in ottimi rapporti, mentre Gianni fa il general manager nelle mie società”.