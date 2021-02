Gallo: “Calcio in situazioni drammatiche, Reggina avanti con i miei soldi personali e pochi introiti”

"Io parlo per me, ma umilmente estendo questo discorso anche ad altre squadre. Non ci sono entrate, questo credo che sia un aspetto da rimarcare".

“La campagna acquisti? Abbiamo preso calciatori chiesti dall’allenatore. Si può sempre fare di più, ma permettetemi di puntualizzare una cosa che non ho fatto mai: la parte economica del calcio è in condizioni drammatiche”. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del dg Mangiarano, Luca Gallo ha posto l’accento anche sulle evidenti difficoltà che il Covid ha portato nel mondo del calcio.

“Consentitemi di dire che l’ultimo biglietto la Reggina 1914 l’ha venduto un anno fa, contro il Monopoli. Ciò significa che la Reggina 1914 è un anno che non incassa né dai biglietti e né dagli abbonamenti. Quando vai a parlare con uno sponsor, ti dice che la sponsorizzazione deve farla a stadio chiuso, e quindi ti dà un quinto di quello che avrebbe potuto investire qualche tempo fa”.

Difficoltà innegabili, che riguardano tutti o quasi, ma nonostante ciò l’imprenditore romano sta continuando a portare avanti il progetto nato nel gennaio 2019. ” La Reggina quest’anno è andata avanti con i soldi miei, personali, e con quelli che sono gli incentivi della Lega o di Dazn, con questi ultimi che vanno a coprire una piccolissima parte. Io parlo per me, ma umilmente estendo questo discorso anche ad altre squadre. Non ci sono entrate, questo credo che sia un aspetto da rimarcare. Si fa campagna acquisti e si porta avanti una società, con le forze personali. Magari avrei potuto fare di meglio, magari avrei potuto fare di peggio. Magari ci sono società che non hanno problemi di questo tipo, o magari ce li hanno fino a un certo punto, ma non possiamo chiudere gli occhi e fare finta che tutto questo non esiste. Se ho offeso qualcuno nel dire questo, mi dispiace, ma è l’amara verità…”.