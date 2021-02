Ex amaranto, dalla promozione in B con la Reggina alla laurea: ecco ‘Dottor Bertoncini’

Corona di alloro in testa ed un’espressione soddisfatta, la tipica di chi raggiunge i propri traguardi. E’ quella che si legge sul volto di Davide Bertoncini, anzi, del ‘Dottor Davide Bertoncini’, dal momento in cui ha da poco conseguito la laurea in ‘Economia e Management’. Dal campo all’università, dal pallone ai libri, dalle tattiche e i moduli alle più specifiche definizioni della materia: l’attuale difensore del Como è riuscito a conciliare studio e professione (da calciatore), ottenendo un altro grande risultato a distanza di pochi mesi da quella poderosa cavalcata che ha riportato la Reggina in B.

Lui che, al netto dei problemi muscolari accusati nell’arco della stagione, in riva allo Stretto ha ricoperto un ruolo da protagonista, divenendo sin da subito uno dei beniamini più acclamati dai tifosi amaranto. Forte è stato anche il legame con il gruppo squadra, quello degli ‘IncrediBles’, che in occasione del titolo di studio conseguito dal loro ex compagno non hanno esitato a rivolgergli un messaggio di auguri.

”Molto felice di aver raggiunto questo traguardo’‘, ha scritto l’ex difensore amaranto sui propri canali social. E allora, non resta che dire ‘congratulazioni Davide!’.