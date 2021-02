Reggina, Gallo sul Sant’Agata: “Intera annata appena pagata con soldi cash e fideiussione”

Un punto di forza per prima squadra e settore giovanile, un gioiello che da oltre trent’anni illumina le sorti del calcio reggino. L’importanza del centro sportivo Sant’Agata, è stata sottolineata anche dal nuovo dg amaranto, Giuseppe Mangiarano (clicca qui per rileggere le sue dichiarazioni).

Da parte del Presidente Luca Gallo invece, sono arrivate alcune importanti delucidazioni.

“Al Sant’Agata- ha sottolineato il Presidente- lavorano sedici manutentori, quattro guardie all’entrata, il personale di amministrazione e di mensa. Per non parlare dello store. In tutto parliamo di una sessantina di persone, che lavorano all’interno della Reggina e che non fanno parte del parco tecnico. A questi, vanno aggiunti anche i due store. Tutte persone che prendono il loro stipendio regolarmente, checché se ne dica. Il Sant’Agata non me lo danno gratis, proprio ora ho pagato l’intera annata: primo pagamento cash, poi una fideiussione di pari entità. Parliamo di una cifra elevata, sento gente dire che sa tante cose, ma evidentemente non le conosce bene. Sono tante le cose a cui la Reggina sta facendo fronte, anche se il tifoso comune vede il mercato come primo impatto”.