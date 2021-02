Reggina, sfida delicata: Pordenone con rendimento elevato in trasferta

Domenica al Granillo, la Reggina ospiterà Il Pordenone. I friulani, alla loro seconda stagione in B, hanno fin qui disputato un ottimo campionato e si trovano al nono posto in classifica (32 punti), a -3 dalla zona Playoff. Seconda parte di stagione in cui la squadra Tesser deve fare a meno di Davide Diaw, trascinatore dei neroverdi nel girone d’andata, passato adesso al Monza, che ha realizzato 10 marcature sulle 27 totali dei friulani (di cui 11 in trasferta). Sono solo 20 le reti subite dalla compagine di Tesser, anche grazie alla consolidata coppia difensiva Camporese-Vogliacco.

4-3-1-2 il modulo di riferimento per Mister Tesser, che nonostante la partenza del suo uomo migliore, potrà comunque puntare sulla qualità del trequartista Patrick Ciurria, autore in stagione di 4 assist e 4 goal, tra i quali quello realizzato contro la Reggina nel girone di andata e all’attaccante classe ‘96 Musiolik, anch’egli autore di 4 reti ed in netta crescita.

Rendimento altalenante nelle ultime uscite per il Pordenone: 2 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria nelle ultime 5 per i friulani, che al Granillo vogliono sicuramente invertire la rotta, contando sulla capacità di ottenere buoni risultati soprattutto lontano da casa dove, attualmente, viaggiano ad un ritmo di 5 vittorie, 4 pareggi e solamente 2 sconfitte (media 1,73 a partita, dietro solamente all’Empoli capolista).

Santo Romeo