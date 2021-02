Reggina, Gallo e l’incontro con Totti: “Occasione nata attraverso Taibi”

Per il momento un incontro di lavoro, in futuro si vedrà. L’incontro tra la Reggina e Francesco Totti, avvenuto ieri a Roma (clicca qui), ha catturato l’attenzione di molti.

In un’intervista rilasciata al portale “siamolaroma.it”, il Presidente Luca Gallo ha fornito ulteriori delucidazioni, mettendo in evidenza il ruolo del ds Massimo Taibi.

“L’occasione di incontrare Francesco Totti-si legge- è nata attraverso Massimo Taibi, il nostro direttore sportivo. Certamente mi piacerebbe poter intavolare in futuro una collaborazione con lui per ciò che concerne la sua attività in merito alla società di scouting di cui è titolare”.