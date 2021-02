Reggina, Cionek e Stavropoulos ancora in dubbio: le possibili soluzioni

Fanno giri immensi e poi ritornano, ma questa volta, di ”amori” non si tratta. Bensì, purtroppo, degli infortuni. Sembrava che il tunnel all’interno del quale era finita la Reggina avesse acquisito quantomeno qualche raggio di luce in termini di calciatori recuperati in seguito ai rispettivi problemi muscolari. Evidentemente, era soltanto un’impressione. Lo stesso Baroni, nel post-gara del derby con il Cosenza, aveva evidenziato le scarse soluzioni dalla panchina per via delle condizioni fisiche di parte di essa (Lakicevic, Okwonkwo), oltre a quelle precarie di qualche elemento sceso ugualmente in campo (Cionek, Stavropoulos, Montalto), senza contare le assenze totali (Faty, Situm e Micovschi).

Per la sfida di domenica contro il Pordenone, il tecnico fiorentino spera di recuperare qualche elemento, tra tanti dubbi e nessuna certezza. Il reparto finito di recente sotto i riflettori (o meglio sotto le cure dell’infermeria) è sicuramente la difesa ed in particolar modo la coppia di centrali, che nelle ultime uscite ha visto schierati Cionek e Stavropoulos. Usciti malconci dal derby con il Cosenza (Baroni ha spiegato come non fossero nelle migliori condizioni, nonostante abbia dovuto comunque rischiarne uno, poi diventati due), i due difensori amaranto sono ancora in dubbio per prossima sfida contro i Ramarri, seppur il loro percorso di recupero stia proseguendo.

In ogni caso, in attesa di un riscontro dall’infermeria, l’allenatore della Reggina dovrà studiare tutti i possibili scenari e le soluzioni a disposizione per far fronte all’ennesimo handicap della stagione. Qualora a recuperare dovesse essere soltanto uno tra il 23enne greco ed il 34enne polacco, ad affiancarlo sarà Giuseppe Loiacono (dunque Loiacono-Cionek/Loiacono-Stavropoulos). Se invece, nella peggiore delle ipotesi, non si riuscisse a recuperare nessuno dei due (possibilità ad oggi per niente da escludere), è probabile che contro il Pordenone si possa optare per l’inedita coppia Loiacono-Dalle Mura, con il giovane di proprietà della Fiorentina che timbrerebbe il suo esordio da titolare con la maglia amaranto (fin qui appena cinque minuti giocati in totale tra Salernitana e Pescara).

Tutto questo, a meno che – così come si ribatte da giorni- vista la possibile emergenza in difesa, il trainer toscano non decida di riconvocare Rossi e Gasparetto, i quali al momento si trovano fuori dal progetto tecnico del club (così come testimoniano le mancate convocazioni da diverse gare a questa parte). Rebus difensivi in vista del Pordenone, Baroni studia le possibili soluzioni…