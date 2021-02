Per l’assistente reggino Gaetano Massara prima chiamata in serie A

Reggio Calabria torna in serie A. Dopo dodici anni, infatti, la città avrà un rappresentante arbitrale nella massima serie calcistica nazionale. Il reggino Gaetano Massara sarà uno degli Assistenti nella gara di venerdì alle ore 18.30 al Franchi, tra Fiorentina e Spezia, primo match della 23a giornata del campionato di Serie A. L’arbitro dell’incontro sarà Calvarese, con Assistenti Massara e Vono.

Un riconoscimento importante per un giovane professionista che da anni lavora con impegno e per la sezione arbitrale di Reggio Calabria. Massara in questa stagione si è contraddistinto nel campionato cadetto per attenzione e continuità, meritandosi la chiamata in serie A.