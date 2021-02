Gazzetta del Sud: “Reggina, i due punti persi a Cosenza non devono lasciare scorie”

La Reggina a Cosenza ha perso per strada due punti, ma non avrebbe più alcun senso, continuare a rimuginare su ciò che poteva essere e non è stato".

Dimenticare la rimonta subita a Cosenza, per concentrarsi su un tour de force in cui sarà severamente vietato sbagliare. Questa, in estrema sintesi, l’analisi di Gazzetta del Sud, in merito ai prossimi impegni della Reggina.

“La Reggina a Cosenza ha perso per strada due punti- si legge-, su questo non ci sono dubbi, ma non avrebbe più alcun senso, continuare a rimuginare su ciò che poteva essere e non è stato. Il pareggio nel derby deve servire da lezione, così come sottolineato sia da mister Baroni che dal ds Taibi, ma non può e non deve lasciare scorie, anche perché gli amaranto stanno per entrare in una fase delicatissima del loro percorso. Dopo aver ospitato il Pordenone al Granillo, infatti, Loiacono e compagni saranno chiamati a disputare quattro gare in quattordici giorni, nelle quali sfideranno tre corazzate come Spal, Empoli e Monza. Il match contro i neroverdi di Attilio Tesser, dunque, rappresenta un altro ostacolo che va assolutamente superato”.

Il problema principale da risolvere, riguarda senza dubbio le rimonte subite, che tuttavia non possono oscurare quanto di buono è stato fatto nell’ultimo periodo. “Dati alla mano, il chiodo su cui battere riguarda le rimonte subite in zona Cesarini, dal momento che i punti persi negli ultimi minuti sono saliti a 15. Un problema che sembrava risolto, salvo ripresentarsi dopo tre partite, a dimostrazione che determinate problematiche risiedono ancora nel dna di questa squadra. Allo stesso tempo, per qualità del collettivo e capacità di manovra, la compagine dello Stretto possiede le fondamenta su cui continuare a costruire. D’altronde, nove punti in cinque gare non si ottengono per caso né per grazia ricevuta. L’asticella della continuità, potrà essere alzata anche dal miglioramento della condizione fisica di alcuni elementi, arrivati a Reggio da poco ma ancora privi del ritmo partita.