Ex Reggina, De Francesco torna al gol dopo un anno e mezzo

C’è anche la firma di Alberto De Francesco nel poker rifilato dall’Avellino al Foggia durante l’ultimo turno infrasettimanale di serie C. Il forte centrocampista romano, con un preciso destro di controbalzo dal limite dell’area, ha realizzato la quarta ed ultima rete della compagina irpina, seconda in classifica nel girone C dopo la corazzata Ternana.

Per De Francesco è un ritorno al gol dopo un lungo digiuno: il 27enne, infatti, non andava a segno dalla scorsa stagione quando, con la maglia della Reggina, siglò la rete amaranto contro Virtus Francavilla nella prima giornata del campionato poi terminato con la promozione in serie B.