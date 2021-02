Reggina: sette gare in un mese per decidere il futuro

Sarà un marzo parecchio ricco di impegni per la Reggina. In un solo mese sette scontri che saranno decisivi per il futuro della stagione amaranto.

Si parte domenica 21 febbraio alle ore 15 al Granillo, quando la Reggina ospiterà il Pordenone che in trasferta è una delle squadre con il migliore rendimento della serie B. Poi in trasferta a Ferrara, sfida difficile sabato 27 contro la Spal all ricerca dei playoff. Prima sfida infrasettimanale il 2 marzo contro la capolista Empoli a Reggio mentre sabato 6 marzo nuova trasferta a Pisa per lo scontro diretto contro i toscani. Sette giorni dopo, il 13 marzo, al Granillo arrivano Boateng, Balotelli ed il Monza di Berlusconi poi turno infrasettimanale a Brescia (16 marzo) e ultima gara del mese giorno 21 in casa contro il Chievo.