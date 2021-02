Reggina vs Tesser: perfetta paritÃ  nelle sette sfide giocate in B

Reggina vs Tesser: perfetta parità nelle sette sfide giocate in B

Il tecnico di Montebelluna non siederà in panchina al Granillo, stadio dal quale manca dalla stagione 2013/2014.

Attilio Tesser salterà il ritorno in panchina al Granillo a distanza di sette anni, vista la squalifica di due giornate rimediata a causa delle eccessive proteste nel post Pordenone-Cittadella. Come già detto (clicca qui), il tecnico friulano rievoca bruttissimi ricordi nella tifoseria amaranto.

La prima sfida tra Tesser e la compagine dello Stretto, risale alla stagione 2010/2011. Il 22 novembre 2010, alla 14^ giornata, il Novara superò 3-1 la Reggina di Atzori: per gli azzurri a segno Scavone, Bertani e Gonzales, per gli amaranto Ciccio Cosenza (sul punteggio di 2-0 per i locali). Il 22 aprile 2011, in occasione della gara di ritorno, la Reggina ha pareggiato i conti: il guizzo di Alessio Viola a 5′ dalla fine, ha mandato agli archivi l’1-0 finale.

Reggina e Novara, si sono ritrovate di fronte nella semifinale playoff: andata 2 giugno, ritorno 5 giugno. 0-0 al Granillo e 2-2 al Silvio Piola (doppietta di Bonazzoli dopo l’aurorete di Adejo, pareggio piemontese al 90′ con un incredibile gol di Rigoni), ma a staccare il biglietto per la finale sono stati gli uomini di Tesser, grazie alla migliore posizione ottenuta nella regula season.

6 ottobre 2012. Ancora il Novara di Tesser, sulla strada della Reggina. Il gol di Ely, consentì alla Reggina targata Dionigi di vincere 1-0 e tornare al successo dopo cinque turni (Tesser venne esonerato nelle settimane successive).

Il 31 maggio 2014, la seconda vittoria per il tecnico nativo di Montebelluna, che in quella stagione prese le redini della Ternana a stagione in corso. In un Granillo deserto, gli umbri superarono per 1-2 gli amaranto, già mestamente retrocessi da tempo. Dopo il botta e risposta Avennati-Fischnaller, decisivo il gol di Alfageme (1-2).

Completa l’elenco, il 2-2 dello scorso 24 ottobre: Reggina in vantaggio con Liotti, rimonta del Pordenone con Diaw e Ciurria e definitivo pareggio di Folorunsho.

Il bilancio complessivo, è di perfetta parità: 2 vittorie per gli amaranto, 2 vittorie per Tesser e 3 pareggi.