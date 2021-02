Serie C, da Corazza a Doumbia: pioggia di goal degli ex amaranto nel turno infrasettimanale

Otto ex calciatori della Reggina hanno trovato la via del gol nel 25° turno di Serie C

La serie dei turni infrasettimanali abbraccia anche il campionato di Serie C, che nelle ultime ore è scesa in campo per disputare la 25esima giornata di campionato. Dal girone A al girone C, da Nord a Sud, sono ben 50 le squadre che hanno già archiviato il turno infrasettimanale, per un totale di 25 gare già disputate (ne restano ancora quattro).

Una giornata in cui si sono messi in mostra diversi ex calciatori della Reggina, andati a segno nelle rispettive squadre di appartenenza. Partendo dal girone A, spiccano le reti di due attaccanti che hanno lasciato Reggio nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Il riferimento va a Simone Corazza ed Abdou Doumbia, in forza rispettivamente all’Alessandria ed alla Carrarese ed entrambi a segno in trasferta. ‘Joker’ (così ribattezzato in riva allo Stretto) ha siglato la rete del pareggio contro il Grosseto, la sua sesta in campionato; il francese, invece, ha aperto le marcature nel derby contro la Pistoiese (terminato 0-2), realizzando il suo primo goal in campionato.

Passando al girone B, invece, si registrano le marcature di due centrocampisti ed un attaccante. Quest’ultimo risponde al nome di Andrea Bianchimano, che dopo la doppietta della settimana scorsa è andato in gol anche contro il Legnano nella vittoria per 4-1 del ‘suo’ Perugia. I due centrocampisti sopracitati, invece, sono Roberto Marino e Davide Petermann, coesistiti in maglia amaranto nella stagione 2018/19 e andati in gol nella stessa gara, ovvero Fano-Cesena. Il primo ha sbloccato la gara portando in vantaggio la squadra marchigiana, la quale è stata poi raggiunta dalla rete dello stesso Petermann e superata in zona Cesarini (1-2).

C’è il timbro degli ex amaranto anche nel girone C. Nella super vittoria della Ternana contro il Catania (5-1), che porta a 25 i risultati utili consecutivi (rossoverdi unica squadra imbattuta in Europa in questa stagione), a raddoppiare l’iniziale vantaggio della squadra umbra è stato un autogoal del difensore rossazzurro Antonio Giosa. La ‘rete della bandiera’ per gli etnei, invece, è stata siglata da Manuel Sarao. In Teramo-Potenza (1-3), infine, la rete di Francesco Bombagi ha aperto le marcature del match, prima di essere ribaltata dal tris dei lucani.