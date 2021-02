Reggina, Taibi: “Gasparetto e Rossi? Decide il mister. Sulle dimissioni di Tempestilli…”

Allarme in difesa per la Reggina. Qualora l’infortunio di Stavropoulos venisse confermato, al pari della ricaduta di Cionek, gli amaranto, in vista della gara col Pordenone, si ritroverebbero con Loiacono e Dalle Mura unici difensori centrali. Possibile un ritorno di Gasparetto e Rossi, finora mai convocati dopo la mancata cessione a gennaio?

Sull’argomento ha risposto Massimo Taibi, intervistato dalla Gazzetta del Sud. “Anzitutto va fatto un plauso sia a Dimitrios che a Thiago, i quali, seppur in condizioni precarie, sono scesi in campo stringendo i denti. Adesso aspettiamo gli esami strumentali. Gasparetto e Rossi si stanno allenando regolarmente, deciderà il mister su una eventuale convocazione”.

Sulle dimissioni di Tempestilli.

“”Quando un professionista, nel caso specifico Tempestilli, lascia il proprio incarico, a livello umano non può che dispiacere. Fatta questa premesse, non ho gli elementi per entrare nel merito in quanto io mi occupo insieme al mister della costruzione e della gestione della prima squadra e quindi parliamo di dinamiche del tutto esterne alle dimissioni in questione. Non so cosa sia successo””.