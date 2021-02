Reggina, Folorunsho boom: presente amaranto, ma il futuro può essere in A

Letteralmente esplodo negli ultimi due mesi e mezzo, Michael Folorunsho sta dando ragione a chi, già dai tempi della Virtus Francavilla, lo riteneva un elemento in grado di poter fare una carriera importante.

La Reggina si gode il suo “tuttocampista”, autore fin qui di quattro reti, ma sa già che, continuando di questo passo, vederlo in maglia amaranto anche l’anno prossimo sarà tutt’altro che facile.

L’ex primavera della Lazio è arrivato in prestito dal Napoli fino a giugno, ed oltre ad aver suscitato l’attenzione dello stesso club di De Laurentis, che dopo averlo acquistato nell’estate del 2019 lo girò subito al Bari, sembra essere entrato nelle mire di un altro club di A. Secondo Nicolò Schirà infatti, Folorunsho piace molto al Genoa.

“Grandi prestazioni e il vizietto del gol per il calciatore scuola Lazio- si legge su nicoloschira.com-che fa gola in A: il Genoa vorrebbe portarlo in Liguria per la prossima stagione, ma l’ultima parola spetterà al Napoli proprietario del cartellino”.