Reggina, col Pordenone a caccia del record stagionale di risultati utili

Quello di Cosenza è stato il quinto risultato utile di fila per la Reggina, ancora imbattuta nel girone di ritorno e che domenica sfiderà il Pordenone per provare a inanellare il sesto incontro consecutivo senza sconfitte.

La squadra di Baroni con il pari del “Marulla” ha eguagliato la striscia positiva migliore della stagione, ottenuta in avvio di campionato con una vittoria e quattro pareggi di fila, serie interrotta dalla sconfitta interna con la Spal. La sfida contro i friulani potrebbe dunque portare a migliorare la precedente striscia ottenuta sotto la guida di Toscano.

Da notare come, fatta eccezione per il match di Frosinone che rappresentava l’ultima partita prima del giro di boa e dalla quale ha preso il via la serie positiva in corso, la Reggina sia stata in grado di far punti sia all’andata che al ritorno con Salernitana, Pescara, Entella e Cosenza; anche con il Pordenone si punta quindi al bis.