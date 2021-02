Qui Pordenone, Strukelj al posto di Tesser: infermeria piena in casa neroverde

Quella di Reggio Calabria non sarà una trasferta del tutto agevole per il Pordenone, nona forza del campionato cadetto e a quattro lunghezze dalla zona play-off. In primis, Ciurria e compagni dovranno fare a meno del proprio allenatore Attilio Tesser, il quale prenderà parte alla trasferta calabrese ma guarderà la gara dalla tribuna del “Granillo”, in quanto squalificato per due turni.

Al suo posto, a dare indicazioni da bordocampo alla squadra sarà il vice Mark Strukelj, braccio destro del tecnico di Montebelluna. Nel frattempo, i neroverdi sono tornati al lavoro e, nel preparare la sfida contro la Reggina, dovranno fare nuovamente la conta degli infortunati. I colleghi di tuttopordenone.com, infatti, riferiscono che saranno ancora indisponibili i vari Bassoli, Calò, Mallamo, Pasa e Finotto. Out anche Gavazzi (operatosi nei giorni scorsi), mentre Barison dovrebbe essere tornato a pieno regime. Le loro condizioni saranno comunque monitorate e valutate nei prossimi giorni.