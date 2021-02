Qui Pordenone, Perisan premiato in vista della Reggina: per l’AIC è il miglior calciatore di gennaio della B

Samuele Perisan è stato votato come miglior calciatore della Serie B per il mese di gennaio. A cinque giorni dalla sfida del “Granillo” contro la Reggina, il portiere del Pordenone è stato insignito di tale riconoscimento da parte dell’Associazione Italiana Calciatori, la quale ha conferito il premio al diretto interessato nel pomeriggio odierno presso il centro sportivo Bruno De Marchi, dove i ramarri stanno preparando la trasferta calabrese.

Ventuno presenze e 8 clean sheet nel campionato in corso per il goalkeeper neroverde, che domenica (ore 15) dovrà vedersela contro Ménez e compagni. Nel girone di ritorno, ricordiamo, la partita terminò con il punteggio di 2-2, con la vittoria che per i friulani sfumò al 90′, quando lo stesso Perisan si fece beffare da un tiro dalla distanza, deviato, di Folorunsho.