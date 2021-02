Primavera 2, girone B: gli arbitri della 10^ giornata

Primavera 2, girone B: l'elenco delle terne arbitrali, designate per dirigere le gare in programma questo week end.

Nel week end tra sabato 20 e domenica 21 febbraio, andrà in scena la decima giornata del girone B del campionato Primavera 2. La Reggina di Gianluca Falsini, tornata al penultimo posto dopo il ko casalingo col Pisa, scenderà in campo domenica, per fare visita allo Spezia: a dirigere la sfida tra amaranto e bianconeri, sarà Mario Perri di Roma 1.

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 10^ GIORNATA

Benevento-Virtus Entella

Di Marco di Ciampino (D’Ascanio di Roma 2 e Minafra di Roma 2)

Cosenza-Frosinone

Pascarella di Nocera Inferiore (Ferraioli di Nocera Inferiore e Croce di Nocera Inferiore)

Lecce-Crotone

Scatena di Avezzano (Pizzoni di Frattamaggiore e Romano di Isernia)

Pisa-Pescara

Zucchetti di Foligno (Trasciatti di Foligno e Melchiorre di Orvieto)

Salernitana-Napoli

Centi di Viterbo (Barone di Roma 1 e Rinaldi di Roma 1)

Spezia-Reggina

Perri di Roma 1 (Lencioni di Lucca e Testi di Livorno)