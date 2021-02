Cosenza-Reggina, l’MVP dei nostri lettori: Folorunsho, il poker è servito

Il sondaggio di Rnp ha incoronato il centrocampista ex Bari come migliore in campo degli amaranto nel derby contro il Cosenza

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori.

German Denis, Jérémy Ménez e Michael Folorunsho sono stati i tre calciatori sottoposti al vostro giudizio per quanto concerne la ventiduesima uscita in campionato della Reggina, avvenuta allo stadio ”Marulla” contro il Cosenza e terminata con il risultato di 2-2.

Il sondaggio post partita, svoltosi come sempre attraverso la pagina ufficiale facebook di ReggioNelPallone, si è concluso con la vittoria del centrocampista Michael Folorunsho, il migliore in campo tra gli amaranto secondo i lettori di RNP (per la quarta volta in questo campionato, il più votato). Altra prestazione maiuscola per l’italo-nigeriano, che mette il suo timbro in entrambi i goal della sua squadra, guadagnandosi il calcio di rigore prima (poi realizzato da Ménez) e siglando il raddoppio al 22′. E’ oramai diventato un jolly prezioso per mister Baroni, che ne può trarre beneficio da più posizioni del campo.

”Folo” ha ottenuto 111 preferenze espresse sotto forma di “reactions”. Cinquantasette (57) sono andate all’indirizzo di Ménez, 16 a Denis.

Appuntamento a domenica 21 febbraio, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Reggina-Pordenone.