Cittanovese, un giovane difensore alla corte di mister Nocera

Aggiunge un nuovo tassello al suo scacchiere la Cittanovese, chiamata a reagire dopo la sconfitta subita domenica, sulla quale ha pesato il lungo stop forzato. Il club giallorosso ha annunciato l’arrivo di un giovane difensore alla corte di mister Graziano Nocera: si tratta del 2001 Michele Zinfollino, il quale vanta esperienze in importanti settori giovanili.

A seguire il comunicato del club.

Dopo il disbrigo delle formalità, l’atleta si è unito ai nuovi compagni per svolgere la seduta di allenamento in programma per questa mattina, in vista degli imminenti e probanti impegni di Campionato che attendono il Cittanova.