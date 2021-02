Reggina, prove tattiche in vista del Pordenone: il report

Verso Reggina-Pordenone, amaranto al SantAgata per preparare il match di domenica con i friulani.

Mattinata di lavoro per la Reggina. Archiviato il derby di Cosenza, gli uomini di Baroni hanno cominciato a preparare la sfida casalinga di domenica, che li vedrà opposti al Pordenone.

Nessuna notizia sugli infortunati, anche se appare molto difficile che Dimitrios Stavropoulos possa essere a disposizione contro i neroverdi.

Di seguito, il report pubblicato dal sito ufficiale del club.

Stamane la squadra è scesa sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata agli ordini di mister Baroni e del suo staff. Dopo il riscaldamento iniziale, i calciatori sono stati divisi in due gruppi, effettuando esercizi con la palla in fase di possesso. La seduta si è conclusa con una partitella a metà campo 11 vs 11.

Per la giornata di domani è prevista una sessione di allenamento mattutina.