Reggina, Taibi sul derby: “Due punti persi, ma ho visto segnali importanti”

Così come successo all’andata, il derby contro il Cosenza lascia molti rimpianti in casa Reggina. Il ds Massimo Taibi, ai microfoni della Gazzetta del Sud, ha analizzato la gara del San Vito-Marulla.

“A Cosenza due punti persi? Per come si erano messe le cose e per la dinamica del risultato, sicuramente si-spiega Taibi-. Ma ci sono tanti altri aspetti dentro questa partita, che devono renderci comunque soddisfatti e lasciarci ben sperare per il prosieguo”.

Cosa è mancato per portare a casa la vittoria? “Ho ascoltato la disamina post-gara del mister, e devo dire che sono d’accordo su tutto quello che ha detto. Anzitutto, siamo mancati in cattiveria ed astuzia sui gol subiti: in certe occasioni la palla deve essere tua, o con l’anticipo o col fallo. Inoltre, ci siamo fatti prendere dalla fretta in alcune ripartenze a campo aperto, sbagliando le scelte finali. Probabilmente ci è girato storto anche qualche episodio, vedi il rigore fischiatoci contro, che secondo me è stato molto generoso”.

Perché aspettare gli ultimi dieci minuti della ripresa, per tornare a riversarsi nell’area rossoblù? “Chi ha giocato a calcio, sa che in certe occasioni ti viene quasi naturale gestire e temporeggiare. Quella reazione finale, è un ottimo segnale. In altre occasioni, dopo aver subito il pari abbiamo finito col perdere, questa volta invece abbiamo reagito alla grande”.