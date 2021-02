Serie B, Giudice Sportivo: Pordenone a Reggio senza Tesser in panchina

Sono sei i calciatori squalificati in Serie BKT dopo la 23a giornata di campionato (4a di ritorno), tutti per un turno. Si tratta di Caligara (Ascoli), Ravanelli (Cremonese), Ajeti (Reggiana), Balzano (Pescara), Costa e Koutsoupias (Virtus Entella). E’ quanto si evince dalle decisioni del Giudice Sportivo Avv. Emilio Battaglia, dalle quali si apprende anche la squalifica inflitta al tecnico del Pordenone, Attilio Tesser, il quale salterà la prossima sfida contro la Reggina.

Il tecnico dei ramarri dovrà corrispondere un’ammenda di 5.000 euro e saltare due turni ”per avere, al 40° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. Successivamente, al termine della gara, attendeva gli Ufficiali di gara davanti la porta del loro

spogliatoi continuando a protestare in maniera veemente e rivolgendo agli stessi un’espressione irriguardosa”.

In casa Reggina, invece, è arrivata l’ottava sanzione per Di Chiara (alla prossima scatterà la diffida), la sesta per Crisetig, la terza per Rivas e la prima per Guarna, ammonito dalla panchina. Nessuno squalificato tra le fila amaranto, dunque, per la sfida del ”Granillo” di domenica 21 febbraio (ore 15).