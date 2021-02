Reggina, occhio ai gialli: la lista dei diffidati resta invariata

Per la seconda giornata consecutiva, la Reggina non presenta calciatori nella lista degli squalificati del Giudice Sportivo.

E’ sempre composto da quattro elementi, dunque, l’elenco dei giocatori che alla prossima ammonizione verranno automaticamente squalificati per un turno.

Michael Folorunsho, Enrico Delprato, Giuseppe Loiacono e Marco Rossi: i calciatori in questione, in caso di cartellino giallo contro il Pordenone, salterebbero la trasferta di Ferrara contro la Spal, in programma sabato 27 febbraio. Ad onor di cronaca, va detto che Rossi al momento è fuori dalle scelte tecniche di mister Baroni, al pari di Gasparetto e Vasic.