Reggina, il migliore di RNP: Folo, e sono quattro…

Le pagelle di ReggioNelPallone: Cosenza-Reggina, per la seconda volta di seguito Michael Folorunsho è il migliore in campo degli amaranto.

Pedina fondamentale, elemento insostituibile. Se continua così, Michael Folorunsho merita pienamente entrambe le etichette all’intero di questa Reggina. L’ex Lazio e Bari ha giocato l’ennesima partita completa, a tutto tondo, procurandosi il rigore del vantaggio e realizzando il raddoppio. Salgono a quattro, i gol stagionali del centrocampista.

Anche nel derby di Cosenza, così come nella gara casalinga contro la Virtus Entella, il numero 90 è stato il migliore in campo secondo ReggioNelPallone.it.

Folorunsho 7 (il migliore in campo): si guadagna il secondo rigore in due partite e riesce anche a mettere il suo timbro, siglando il raddoppio con un buon inserimento (e smarcamento) sul cross di Rivas. Aggredisce, segna, corre, spazia dalla trequarti alle fasce e con grande intensità. In calo nella ripresa, quando Baroni lo sposta a sinistra.