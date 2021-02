Reggina, Folorunsho nella Top11 di B della 23^ giornata

C’è anche un po’ di amaranto nella Top 11 della 23^ giornata del campionato cadetto, realizzata dalla stessa Lega B in collaborazione con eFootball PES. Impossibile, d’altronde, non riconoscere l’ennesima prestazione sopra le righe da parte di Michael Folorunsho, tra i protagonisti della Reggina nel pareggio arrivato nel derby di ieri sera contro il Cosenza.

Una prestazione che lo ha portato nuovamente a rivelarsi il migliore in campo secondo RNP, al termine di una gara combattuta e dalla grande intensità, ma anche fatta di sacrificio, tenacia, corsa e concretezza. E’ lui, infatti, a procurarsi il calcio di rigore realizzato da Ménez, così come è lui che timbra il raddoppio al 22′. Quarto centro in questo campionato e tanta soddisfazione per il suo primo campionato cadetto, tenendo in considerazione una carta d’identità che lo classifica tra gli Under…

Di seguito, la Top 11 della 23^ giornata secondo la Lega B: