Il punto sulla Serie B: capitombolo Monza, il Venezia vola

Ventitreesima giornata di Serie B con risultati inaspettati e sorpassi mancati. La clamorosa vittoria dei toscani a Monza apre la giornata, con i brianzoli che recriminano un rigore fallito da Boateng, il secondo stagionale. Ne approfitta il Cittadella che batte di misura il Pordenone e acciuffa il secondo posto (ad ex equo con Monza e Chievo). Pareggiano Salernitana e Vicenza, i campani raccolgono il quarto pareggio consecutivo e il posto da primi della classe è ormai un lontano ricordo. Situazione analoga alla squadra di patron Lotito quella dell’Empoli, gli azzurri raccolgono il terzo pareggio consecutivo in casa della SPAL, ma restano ugualmente in testa alla classifica. Continua il periodo di forma strepitoso del Venezia, la squadra allenata da mister Zanetti conquista la quarta vittoria in cinque gare battendo il Pescara con un secco 2 a 0. La sconfitta costa la panchina a Breda. Torna a vincere il Lecce, che espugna le mura nemiche del Giovanni Zini imponendosi di misura sulla Cremonese. Continua la serie no della Virtus Entella, i liguri dopo un periodo positivo – in cui sono arrivate cinque vittorie in sei partite – sono tornati a perdere punti importanti, ad approfittarne è il Frosinone, che grazie alla rete del neoacquisto Iemmello, si porta a casa i 3 punti. Punti importanti in ottica salvezza anche per la Reggiana, che vince di misura lo scontro diretto con l’Ascoli, a sancire la vittoria dei granata è l’ex di giornata Ardemagni, che sigla la sua prima rete stagionale. Vince inaspettatamente il Brescia contro il Chievo, la vittoria delle rondinelle blocca i gialloblù che non possono approfittare dei risultati negativi delle concorrenti. Chiude la giornata il derby calabrese tra Cosenza e Reggina, finito – come all’andata – con un pareggio; continua il record negativo degli amaranto, che si confermano la squadra che perde più punti dopo esser passata in vantaggio (6 pareggi e 4 sconfitte).

Santo Nicolò