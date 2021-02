FLOP di Cosenza-Reggina: Edera non incide, Di Chiara disattento

Mastica amaro la Reggina che assapora il gusto dei tre punti ma si lascia recuperare dal Cosenza. Le tre partite ravvicinate ed i “soliti” infortuni di quest’annata maledetta, hanno messo in affanno la compagine amaranto. Non hanno brillato particolarmente, in questa gelida serata cosentina, Edera.

Simone Edera dopo essersi messo in luce all’esordio, paga di sicuro le tre partite ravvicinate, sia per il ruolo, di per se dispendioso, sia per la preparazione, non avendo praticamente mai visto il campo nella prima parte di stagione, quando era a Torino. Poco lucido anche in fase offensiva, vanifica un paio di ripartenze che avrebbero meritato miglior sorte.

Gianluca Di Chiara si lascia sorprendere in occasione della prima rete cosentina, facendosi saltare troppo agilmente da Gerbo che lo supera riuscendo a scodellare una palla al centro dell’area di rigore amaranto che poi Trotta riesce trasformare nella rete del 1-2.

Giuseppe Canale