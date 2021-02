Cosenza-Reggina, possesso palla “silano” e tanto agonismo: i numeri del derby

Proprio come nel match d’andata, il derby tra Reggina e Cosenza finisce con un pareggio. Recriminano gli amaranto, passati in doppio vantaggio dopo appena 25’ grazie ad un rigore di Mènez e ad un’azione corale che ha portato alla rete di Michael Folorunsho; accorcia le distanze il Cosenza agli sgoccioli del primo tempo con Trotta, e pareggio grazie ad un rigore nelle battute finali della partita. Partita molto combattuta con 6 ammoniti – oltre all’espulsione a bordo campo di Andrea De Poli, tesserato del Cosenza -. Nonostante l’agonismo (21 falli per gli amaranto, 17 per i lupi) le due squadre hanno dato vita ad una partita altamente propositiva, con ben 20 conclusioni del Cosenza – 13 della Reggina. Dato decisivo ai fini della partita sono i due rigori fischiati dall’arbitro Marinelli, uno realizzato da Mènez ed uno da Carretta. L’estremo difensore più chiamato in causa è stato Nicolas della Reggina, che ha fatto 6 parate contro le 3 di Falcone. La squadra più propositiva – secondo i numeri – è stata proprio il Cosenza, i lupi hanno ottenuto più calci d’angolo (12 a 4) ed hanno avuto di più il possesso palla (56% contro il 44% della Reggina).

