Cosenza, Occhiuzzi: “Quella di oggi è un’opera incompiuta”

Al termine del match contro la Reggina, terminato 2-2, Il tecnico del Cosenza Roberto Occhiuzzi, è intervenuto in conferenza stampa: “Bisogna fare qualcosa di diverso nella preparazione della gara. Ho l’impressione che dobbiamo sempre prendere uno schiaffo prima di reagire, va corretto l’aspetto mentale. Spetta a me trovare la soluzione a questo problema. Pur avendo subito il secondo goal la squadra non ha perso la testa, abbiamo creato tante occasioni tenendo sempre il pallino del gioco. Nel secondo tempo il cambio di modulo ci ha dato più equilibrio, quella di oggi è un’opera incompiuta. Ora voglio una squadra viva che vada a fare la partita a Lecce”.

Santo Romeo