Serie B, i FLOP della 23^ giornata

Il Chievo ed il Monza si bloccano sul più bello. Caligara inguaia l’Ascoli, Boateng si fa ipnotizzare. Tesser, proteste che costano caro.

FLOP SQUADRE

1)Chievo-I clivensi incappano in una domenica storta, interrompendo la serie positiva che durava da oltre due mesi. Il Brescia ringrazia, e torna a vincere dopo sei gare.

2)Monza-Anche in questo caso, stop alla lunga serie utile. Approccio completamente sbagliato quello dei biancorossi, come dimostrano i due gol subiti nei primi dodici minuti.

3)Cremonese-Contro un Lecce in piena crisi, i grigiorossi colpiscono per primi, dopo soli sette minuti. Poi però si fanno male da soli, subendo la rimonta. La classifica torna a fare paura.

FLOP CALCIATORI

1)Fabrizio Caligara (Ascoli)-Leggerezze imperdonabili. Due falli inutili in un minuto, per colpa dei quali lascia i suoi in 10 per tutta la ripresa.

2)Kevin Prince Boateng (Monza)-Stavolta, “l’operazione dischetto” non riesce. Nei suoi piedi il rigore che può rimettere in corsa il Monza, ma Gori dice di no…

3)Gianluca Di Chiara (Reggina)-Errore gravissimo quello su Gerbo, che lo salta troppo facilmente ed avvia l’azione con cui il Cosenza riapre il derby.

FLOP ALLENATORI

1)Attilio Tesser (Pordenone)-Dal capolavoro di Ferrara, al capitombolo col Cittadella. A fine gara esagera con le proteste, e si becca due turni di squalifica.

2)Fabrizio Castori (Salernitana)-Quattro pareggi consecutivi ne rallentano il cammino. Quando sblocchi la partita a 9′ dalla fine, il successo devi portarlo a casa.

3)Roberto Breda (Pescara)-L’Adriatico è diventato terra di conquista, l’ex amaranto paga con l’esonero il solo punticino racimolato nelle ultime sei partite.

f.i.