Serie B, valzer delle panchine: Grassadonia è il decimo cambio

Il tecnico ex Messina proverà a risollevare le sorti del Pescara, ultimo in classifica.

Fuori Roberto Breda, dentro Gianluca Grassadonia: questa la decisione presa ieri dal Pescara, dopo il ko casalingo ad opera del Venezia. Il quarantanovenne tecnico campano, è chiamato a risollevare le sorti del delfino ma anche a cambiare il proprio trend personale, dal momento che le sue esperienza in B si sono concluse con due esoneri (Salerno e Vercelli) ed una retrocessione (Foggia).

In totale, sono dieci i ribaltoni di panchina di questa prima metà di stagione. Ad operarli, sei club diversi, compresa la Reggina. Il Pescara, insieme all’Ascoli, diventa il secondo club ad aver effettuato il doppio cambio. In testa resiste il Brescia, con tre cambi.

Di seguito, il riepilogo.

SERIE B 2020/2021, I CAMBI DI PANCHINA

Ascoli: Rossi per Bertotto, Sottil per Rossi.

Brescia: Lopez per Del Neri, Dionigi per Lopez, Clotet per Dionigi.

Cremonese: Pecchia per Bisoli.

Pescara: Breda per Oddo, Grassadonia per Toscano.

Reggina: Baroni per Toscano.

Virtus Entella: Vivarini per Tedino.