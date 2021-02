RNP remember: Cosenza-Reggina, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto

Da Lomello ad Hadziosmanovic. Trentasei precedenti, la compagine dello Stretto è tornata a casa vincitrice in sette occasioni.

II Divisione 1929/1930, 9^ giornata di ritorno (9/3/1930)

Cosenza-Reggina 1-2

Reggina: Guerci, Cameracanna, Dossena, Murolo, Pomero, Alfei, Costantino, Lomello, Bertini, Traversa, Di Stefano. Allenatore: Buratti.

Marcatori: Lomello, Alfei.

I Divisione 1930/1931, 9^ giornata di andata (9/11/1930)

Cosenza-Reggina 0-2

Reggina: Guerci, Paoli, Proietta, Murolo, Dossena, Carocci, Grossi, Bertini, Ferrero, Lomello, Misefari. Allenatore: Buratti.

Marcatori: Misefari, Ferrero.

I Divisione 1931/1932, 7^ giornata di ritorno (3/4/1932)

Cosenza-Reggina 1-0

Reggina: Guerci, Ricci, Di Luzio, Recordati, Dossena, Carocci, Lessi, Lomello, Bertini, Faccenda, Mazzi. Allenatore: Buratti.

II Divisione 1932/1933, 2^ giornata di ritorno (18/2/1933)

Cosenza-Reggina 1-3

Reggina: Tomei, Recordati, Ricci, Gobet, Santarosa, Ansaloni, Grandis, Vigilante I, Bottaro, Bolognesi, Faccenda. Allenatore: Plemich.

Marcatori: Bottaro (3).

I Divisione 1933/1934, 9^ giornata di ritorno (25/3/1934)

Cosenza-Reggina 2-0

Reggina: Brusa, Coppo, Pisani, Montani, Vigilante I, Ansaloni, Fossati, Vigilante II, Cara, Porcino, Gaetano. Allenatore: Plemich.

I Divisione 1934/1935, 8^ giornata di andata (23/12/1934)

Cosenza-Reggina 4-0

Reggina: Brusa, Recordati, Pisani, Montani, Ansaloni, Porcino, Rossi, Bilancioni, Cara I, Bolognesi, Faccenda,. Allenatore: Kutik.

Serie C 1945/1946, 9^ giornata di ritorno (21/4/1946)

Cosenza-Reggina 3-0

Reggina: Modafferi, Perna, Fortugno, Gentilomo, Cara II, Versace, Collica, Bercarich, De Santis, Porcino, Gaetano. Allenatore: Misefari.

Serie C 1948/1949, 14^ giornata di ritorno (29/5/1949)

Cosenza-Reggina 1-3

Reggina: Bardassanich, Gallo, Zerbini, Bercich, Cara II, Porcino, Collica, Biavati, Bercarich, Lucchesi, Ferrari. Allenatore: Perucchetti.

Marcatori: Bercarich (2), Biavati.

Serie C 1949/1950, 17^ giornata di ritorno (28/5/1950)

Cosenza-Reggina 4-0

Reggina: Corrao, Olivato, Genti, Coltella, Gallo, De Martin, Beghi, Massagrande, Avedano, Ferrari, Korostolev. Allenatore: Zamberletti.

Serie C 1950/1951, 12^ giornata di ritorno (29/4/1951)

Cosenza-Reggina 3-1

Reggina: Valsecchi, Genti, Ferri, Coltella, Andreoli, Corti, D’Alconzo, Massagrande, Beghi, Scheideler, Ferrari. Allenatore: Bernardini.

Serie C 1951/1952, 15^ giornata di andata (30/12/1951)

Cosenza-Reggina 3-3

Reggina: Dini, Genti, Spadaro, Germiniani, Apolloni, Talarico, Beghi, Massagrande, Paolini, Simoncelli, Scarlattei. Allenatore: Piselli.

Marcatori: Beghi (2), Paolini.

IV serie 1952/1953, recupero 5^ giornata di ritorno (5/3/1953)

Cosenza-Reggina 3-1

Reggina: Dini, Crea, Spadaro, Belli, Apolloni, Scarlattei, D’Alò, Simoncelli, Baldasserini, Ispani, Fazi. Allenatore: Piselli.

Marcatore: Simoncelli.

IV serie 1953/1954, 6^ giornata di ritorno (7/2/1954)

Cosenza-Reggina 2-1

Reggina: Dini, Crea, Meini, Scarlattei, Curti, Gatto, Sisinni, Piacentini, Geraci, Fazi, Panella. Allenatore: Dolfin.

Marcatore: Piacentini.

IV serie 1954/1955, 16^ giornata di andata (9/1/1955)

Cosenza-Reggina 6-1

Reggina: Dini, Vannozzi, Bumbaca, Benini, Belli, Scarlattei, Panella, Vergani, Baldasserini, Gatto, Dal Negro. Allenatore: Dolfin.

Marcatore: Dal Negro.

IV serie 1955/1956, 17^ giornata di ritorno (20/5/1956)

Cosenza-Reggina 5-1

Reggina: Domini, Marino, Lelli, Belli, Anastasio II, Bonaccorso, Ciolli, Giusti, Vergani, Dal Negro. Allenatore: Pugliese.

Marcatore: Dal Negro.

Serie C 1958/1959, 12^ giornata di andata (21/12/1958)

Cosenza-Reggina 1-0

Reggina: Francalancia, Oblach, Magni, Quaiattini, Gallusi, Bumbaca, Ferulli, Bartolancini, Gatto, Leoni, Sospetti,. Allenatore: Kossovel.

Serie C 1959/1960, 6^ giornata di andata (25/10/1959)

Cosenza-Reggina 1-0

Reggina: Bondaschi, Bumbaca, Magni, Gori, Gallusi, Buccione, Ferulli,Colleoni, Gatto, Sospetti, La Valle. Allenatore: Bosi.

Serie C 1960/1961, 16^ giornata di andata (29/1/1961)

Cosenza-Reggina 1-0

Reggina: Morselli, Oblach, Bumbaca, Gatto, Gallusi, Buccione, Navone, Bodrato, Dal Balcon, Mastrototaro, Sospetti. Allenatore: Sentimenti.

Serie C 1964/1965, 10^ giornata di ritorno (28/3/1965)

Cosenza-Reggina 0-1

Reggina: Persico, Gatto, Barbetta, Baldini, Gallusi, Neri, Alaimo, Camozzi, Ferrigno, Florio, Santonico. Allenatore: Maestrelli.

Marcatore: Camozzi.

Serie C 1975/1976, 5^ giornata di andata (12/10/1975)

Cosenza-Reggina 0-0

Reggina: Castellini, Spinelli, D’Astoli, Belluzzi, Spadaro, Balestro, Raimondi, Pianca, Fragasso, Zica, G.Sorace. Allenatore: Regalia.

Serie C 1976/1977, 12^ giornata di ritorno (27/4/1977)

Cosenza-Reggina 2-0

Reggina: Castellini, Mordocco (Gatti), D’Astoli, Belluzzi, Spadaro, Spinelli, Fragasso, Manzin, Pianca, Missiroli, Bardelli. Allenatore: Facchin.

Serie C1 girone B 1980/1981, 9^ giornata di ritorno (5/4/1981)

Cosenza-Reggina 0-0

Reggina: Navazzotti, Olivotto (Tomba), Carlà, Snidaro, Arcoleo, Ferri, Spinella, Re, Camolese, Scarrone, Piras. Allenatore: Buffoni.

Serie C1 girone B 1982/1983, 12^ giornata di andata (5/12/1982)

Cosenza-Reggina 2-0

Reggina: Vettore, Geria, De Giovanni (Coppola), Re, Rocco, Saviano, Cotroneo, Sciannimanico, Segoni (Grandi), Donati, Vittiglio. Allenatore: Scoglio.

Marcatori: 70′ e 90′ Truddaiu.

Serie C1 girone B 1984/1985, 11^ giornata di andata (2/12/1984)

Cosenza-Reggina 2-0

Reggina: Giordano, Geria, Ardizzon, Aprea, Cacitti, Saviano, Chiancone, Mondello (Spinella), Fracas, Moccia, Perfetto. Allenatore: Tobia.

Marcatori: 40′ Dal Rosso, 69′ Maniero.

Serie C1 girone B 1986/1987, 6^ giornata di ritorno (1/3/1987)

Cosenza-Reggina 0-0

Reggina: Rosin, Bottaro, Attrice, Bellaspica, Sasso, Spinozzi, Roselli, Guerra, Mariotto, Vento, Petroni (Caruso). Allenatore: Bigon.

Serie C1 girone B 1987/1988, 7^ giornata di ritorno (6/3/1988)

Cosenza-Reggina 0-0

Reggina: Rosin, Tovani, Attrice, Armenise, Sasso, Mariotto, Lunerti (Barbui), Guerra, Catanese, Garzia, Capasso. Allenatore: Scala.

Serie B 88/89, 7^ giornata di andata (23/10/1988)

Cosenza-Reggina 3-1.

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Pozza, Sasso, Orlando (Lunerti), Zanin, Catanese, De Marco, Raggi, Onorato. Allenatore: Scala.

Marcatori: 57′ Onorato (R), 61′ Padovano (C), 72′ aut. De Marco (C), 90′ Brogi (C).

Serie B 89/90, 11^ giornata di andata

Cosenza-Reggina 0-0 (5/11/1989)

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Armenise, Pozza, De Marco (Mariotto), Pergolizzi, Bernazzani, Paciocco (Cascione), Orlando, Simonini. Allenatore: Bolchi.

Serie B 90/91, 8^ giornata di andata

Cosenza-Reggina 0-0 (28/10/1990)

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Fimognari, Bernazzani, Vincioni, Paciocco, Maranzano, Simonini, Scienza, Carbone. Allenatore: Cerantola.

Serie B 95/96, 8^ giornata di ritorno

Cosenza-Reggina 2-0 (24/3/1996)

Reggina: Scarpi, S.Veronese (Torbidoni), Marin, Ceramicola, Di Sauro, Giacchetta, Carrara, Nicolini (M.Veronese), Poli, Pasino, Aglietti. Allenatore: Zoratti.

Marcatori: 58′ Tatti, 86′ Lucarelli.

Serie B 96/97, 8^ giornata di andata (27/10/1996)

Cosenza-Reggina 0-0

Reggina: Scarpi, Montalbano, Napoli, Napolitano, Poli, Giacchetta (Perrotta), De Vincenzo, Trapella (Atzori), Pasino, Dionigi, Marino (Visentin). Allenatore: Buffoni.

Serie B 98/99, 15^ giornata di ritorno

Cosenza-Reggina 1-2 (16/5/1999)

Reggina: Orlandoni, Ziliani, Di Sole, Giacchetta, Sussi, Martino (Pinciarelli), Firmani, Cozza, Poli, Artico (Briano), Possanzini (Cirillo). Allenatore: Bolchi.

Marcatori: 67′ rig. Possanzini (R), 87′ aut. Paschetta (R), 90′ Montalbano (C).

Serie B 2001/2002, 6^ giornata di andata (30/9/2001)

Cosenza-Reggina 0-1

Reggina: Belardi, Vicari, Franceschini, Vargas, Morabito, Casale, Mozart, Mamede (Veron), Cozza, Savoldi (Jiranek), Dionigi (Bogdani). Allenatore: Colomba.

Marcatore: 75′ Bogdani.

Lega Pro girone C 2014/2015, 7^ giornata di ritorno (21/2/2015)

Cosenza-Reggina 2-0

Reggina: Belardi, Di Lorenzo, Cirillo, Aronica, Ungaro (Louzada), Zibert, Gallozzi (Di Michele), Maimone, Benedetti, Masini, Balistreri (A.Viola). Allenatore: Alberti.

Marcatori: 21′ De Angelis, 70′ Cesca.

Lega Pro girone C 2016/2017, 6^ giornata di ritorno (13/2/2017)

Cosenza-Reggina 2-2

Reggina: Sala, Cane, Gianola, Kosnic, Possenti, Knudsen, Botta, De Francesco, Leonetti (Tripicchio), Coralli, Porcino. Allenatore: Zeman.

Marcatori: 4′ Coralli (R), 34′ D’Orazio (C), 70′ Coralli (C), 84′ D’Orazio (C).

Lega Pro girone C 2017/2018, 7^ giornata di ritorno (19/2/2018)

Cosenza-Reggina 1-1

Reggina: Cucchietti, Laezza, Ferrani, Pasqualoni (Marino), Hadziosmanovic, Castiglia, Fortunato, Provenzano, Armeno (Gatti), Tulissi (Samb), Bianchimano. Allenatore: Maurizi.

Marcatori: 44′ Bruccini (C), 64′ Hadziosmanovic (R).