LIVE! Cosenza-Reggina: 1-2, si riparte

E’ giorno di derby. Cari amici di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida tra Cosenza e Reggina, valevole per la 23^ giornata del campionato di Serie B (4^ del girone di ritorno), con fischio d’inizio alle ore 21.00.

COSENZA-REGGINA 1-2 al 54′

56′ Cambio Reggina: si ferma Stavropoulos, dentro Cionek

53′ Spreca la Reggina con due potenziali occasioni per essere pericolosa, prima con Di Chiara, poi con Menez (ingannato dal terreno di gioco)

Menez agisce da punta centrale, Rivas gioca sulla sinistra alle sue spalle. Ma la Reggina non riesce più ad essere pericolosa

47′ Sventola di Petrucci dal limite (dormita della difesa amaranto), Nicolas in due tempi

46′ Si riparte, subito Cosenza a testa bassa

FINISCE PRIMO TEMPO

45′ Petrucci ad un passo dal pareggio, su azione da calcio d’angolo il centrocampista da metri zero spara alto.

39′ GOL COSENZA! Gerbo va via a Di Chiara che si lascia saltare con troppa facilità, la palla arriva in mezzo e con una strana carambola finisce sui piedi di Trotta che, solo e a porta vuota, insacca e accorcia

38′ Edera spreca una buona occasione dopo la giocata sull’asse di destra di Folorunsho, in mezzo all’area la palla arriva al numero 20 che “cicca” da buona posizione.

36′ Spunto sulla sinistra con Rivas che cerca il compagno in mezzo, Edera arriva in ritardo

28′ Carretta ci prova di testa, ma palla debole che non crea problemi a Nicolas

GOOL REGGINA! RADDOPPIA FOLORUNSHO, BRAVO RIVAS A RECUPERARE PALLA E METTERE IN MEZZO UN ASSIST PERFETTO. AMARANTO AVANTI 2 A 0 A COSENZA

Doppia occasione da una parte e dall’altra con due ripartenze: Rivas spreca tutto, Carretta si guadagna un corner

Espulso per proteste il Segretario del Cosenza.

17′ Punizione dal limite per il Cosenza: Tremolada batte sulla barriera

12′ Gerbo scappa via, Di Chiara lo mette giù e viene ammonito.

GOOL REGGINA! MENEZ TRASFORMA IL PENALTY E PORTA IN VANTAGGIO LA REGGINA SPIAZZANDO FALCONE

Rigore per la Reggina, ancora Folorunsho viene abbattuto in area nettamente da Corsi: per Marinelli non ci sono dubbi. Menez sul dischetto.

6′ AMMONITO SCHIAVI. Gomito alto su Folorunsho, per l’arbitro intervento da giallo immediato.

2′ Brivido Delprato, che con un retro-passaggio di testa costringe Nicolas all’intervento per evitare l’autogol

1′ Fischia Marinelli, è iniziato il derby

Ci sarà un minuto di raccoglimento prima dell’avvio dell’incontro per ricordare Gianni Beschin, ex dirigente del Cosenza. Tutto pronto al San Vito-Marulla.

Le squadre entrano in campo e si dispongono a metà campo, pochi minuti ed avrà inizio il derby tra Cosenza e Reggina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cosenza (3-4-1-2): Falcone; Idda, Schavi, Legittimo; Corsi, Petrucci, Sciaudone, Gerbo; Tremolada; Carretta, Trotta. A disposizione: Saracco, Crecco, Ingrosso, Vera, Antzoulas, Ba, Sacko, Bahlouli, Kone, Gliozzi, Mbakogu, Sueva. Allenatore: Occhiuzzi.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Ménez; Rivas. A disposizione: Guarna, Plizzari, Cionek, Dalle Mura, Lakicevic, Liotti, Bianchi, Kingsley, Bellomo, Denis, Montalto, Okwonkwo. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli (Andrea Zingarelli di Siena e Domenico Palermo di Bari). IV ufficiale: Valerio Marini di Roma 1.

PRE PARTITA

Torna il derby calabrese in serie B tra Cosenza a Reggina. Sono 47 i precedenti ufficiali tra le due squadre con un bilancio di 22 vittorie del Cosenza, 13 pareggi e 12 successi amaranto. Gli ultimi due precedenti a Cosenza sono terminati in parità (2 a 2 nella stagione 2016/2017, 1 a 1 nella stagione successiva). Ex del match Daniele Liotti, esterno della Reggina che con il Cosenza ha collezionato 17 presenze. Non ci sono precedenti tra i tecnici delle due squadre, Roberto Occhiuzzi e Marco Baroni. Il tecnico dei rossoblù ha affrontato la Reggina in una sola occasione all’andata al Granillo, mentre l’allenatore amaranto perso con il Cosenza nella sua unica sfida, quando sulla panchina della Cremonese, nella stagione 2019/2020 perse 2 a 0 al San Vito Marulla.

Statistiche (fonte legaB.it)

Cosenza in serie positiva da 5 giornate: 1 vittoria e 4 pareggi, il bilancio rossoblu, con ultimo k.o. datato 4 gennaio scorso, 0-2 in casa dall’Empoli, per altro l’unico della squadra di Occhiuzzi nelle ultime 9 giornate (nel mezzo score di 1 vittoria e 7 pareggi). Cosenza unica formazione cadetta 2020/21 ancora senza successi in casa: l’ultimo è datato 31 luglio scorso, 3-1 sulla Juve Stabia che valse la salvezza nel 2019/20. Quest’anno 7 pareggi e 4 sconfitte in 11 match disputati in casa dai rossoblù calabresi. Reggina formazione della B 2020/21 più fragile nei 15’ finali di partita: 10 le reti subite tra 76’ e 90’ di gioco, recuperi inclusi. Reggina a porta chiusa da 276’: ultima rete subita su rigore al 84’ di Frosinone-Reggina 1-1, autore Tabanelli, lo scorso 23 gennaio; da allora si contano i residui 6’ allo Stirpe e le intere gare contro Salernitana (0-0 in casa), Pescara (2-0 esterno) e Virtus Entella (1-0 al Granillo).

I precedenti

La storia di Cosenza-Reggina in serie B

L’ARBITRO DEL MATCH

L’arbitro del match è il Livio Marinelli di Tivoli. Primo incrocio con la Reggina, ottava gara con il Cosenza (1 vittoria, 6 pareggi e 1 sconfitta).

COSENZA

REGGINA

