La Reggina spreca il doppio vantaggio: rimonta Cosenza, parità nel derby

La Reggina si illude, scappa via e poi subisce la rimonta di un Cosenza mai domo ma tenuto anche a galla da qualche errore di troppo. Al “Marulla” Loiacono e compagni accarezzano l’idea di tingere il derby di amaranto, un rigore nel finale consegna agli annali un Cosenza-Reggina terminato in parità.

LE SCELTE DI BARONI – Il tecnico amaranto conferma gran parte della squadra vittoriosa contro l’Entella: in difesa Loiacono e Delprato prendono il posto di Cionek e Lakicevic, Menez ritrova il suo posto in attacco con lo spostamento di Rivas nel ruolo di punta, panchina per Montalto.

MENEZ-FOLORUNSHO, LA REGGINA SCAPPA – Partenza forte della Reggina che all’8′ trova un altro rigore a freddo come accaduto contro l’Entella, protagonista ancora Folorunsho: il suo inserimento centrale viene fermato fallosamente da Corsi. Nessun dubbio per il direttore di gara, nessuna protesta dei padroni di casa, sul dischetto si presenta Jeremy Menez che spiazza Falcone portando avanti gli amaranto. Risponde il Cosenza che prova a sfruttare qualche piazzato, mischie insidiose che non portano frutti. Dalla parte opposta invece la Reggina è viva e imprevedibile e al 22′ arriva il secondo gol: Edera scappa a destra, prolunga per Rivas che parte in posizione regolare e dal fondo serve nel cuore dell’area l’onnipresente Folorunsho che gira in rete il raddoppio.

RISPOSTA COSENTINA – Il Cosenza reagisce e si ripropone dalle parti di Nicolas, costretto ad un triplo intervento con l’ultima decisiva deviazione su Trotta, il quale ci prova poi in girata sugli sviluppi del corner mancando il bersaglio. La Reggina tiene benissimo, sempre più convinta e sicura di se stessa, Menez mostra numeri di alto livello mettendo costantemente in apprensione la difesa di casa. Nel frattempo Baroni ridisegna la squadra sfruttando la velocità e la duttilità dei suoi uomini d’attacco; pressing senza pause e movimenti continui portano la squadra amaranto ad occupare la metà campo avversaria, senza colpire. Così, quasi all’improvviso, al 39′ il Cosenza riapre la contesa: Gerbo sfonda a destra saltando Di Chiara, mette dentro per Corsi contrastato da Nicolas, il rimpallo arriva a Trotta che appoggia nella porta sguarnita. Al 44′ la squadra di Occhiuzzi quasi completa la rimonta: su corner da destra, Petrucci in spaccata manda sul fondo da buona posizione. Senza recupero l’arbitro manda le squadre al riposo con la Reggina avanti per 2-1.

RIPRESA IN APNEA – In avvio di ripresa gli amaranto si presentano nuovamente con gli stessi undici e l’identica mentalità mostrata nel primo tempo. Il Cosenza parte con una spinta immediata per arrivare dalle parti di Nicolas, costretto all’intervento dalla botta da fuori di Petrucci. Il primo cambio operato da Baroni arriva al 56′ con la sostituzione forzata di Stavropoulos, rimasto infortunato, con Cionek, mentre Occhiuzzi mischia le carte all’ora di gioco con gli ingressi di Ba e Bahlouli. Prova ancora dalla distanza con un piazzato rasoterra Petrucci al 65′, Nicolas non si lascia sorprendere; il portiere brasiliano si ripete murando con il corpo il tiro di Trotta da distanza ravvicinata al 68′.

L’EPISODIO DECISIVO – Al 71′ mister Baroni inserisce Denis e Kingsley al posto di Rivas e Edera, forze fresche dalla cintola in su per dare respiro ad una difesa in apprensione da alcuni minuti; il tecnico rossoblù si gioca le carte Crecco e Mbakogu ad un quarto d’ora dalla fine. All’84’ episodio-chiave del match: Menez, ormai pronto per lasciare il campo per Montalto, entra in ritardo su Mbakogu in area di rigore; l’arbitro indica il dischetto, calcia Carretta e Nicolas quasi intercetta il tiro centrale, la sfera tuttavia gli sfugge e termina in rete. La Reggina si scuote con Denis che all’87’ calcia dal limite, Falcone la tocca con la punta delle dita e la sfera bacia la parte alta della traversa. Ci prova ancora El Tanque al 91′ con uno stop e tiro che sibila a pochi millimetri dal palo; un minuto dopo Montalto di testa manca il bersaglio a Falcone ormai battuto.

Al fischio finale la Reggina può rimpiangere il doppio vantaggio dilapidato a causa di alcune gravi incertezze che hanno vanificato quanto di buono costruito inizialmente. Resta comunque attiva la striscia positiva degli amaranto giunti al quinto risultato utile di fila.