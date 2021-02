I TOP di Cosenza-Reggina: Folorunsho inarrestabile, Bahlouli cambia il match

Derby dal sapore agrodolce per la Reggina nonostante il doppio vantaggio già dal 22’ alla fine viene raggiunta dal Cosenza, brava a crederci fino alla fine.

Tra le due squadre calabresi, spiccano le prestazioni di Folorunsho e Bahlouli.

Michael Folorunsho è ormai un punto fermo dello scacchiere di mister Baroni. Continua ad essere determinante ed è protagonista in entrambe le azioni da rete amaranto. Nella prima circostanza, riesce ad anticipare Corsi, che gli frana addosso causando il penalty poi trasformato da Menez per il vantaggio. Realizza poi la rete del due a zero su assist di Rivas, appoggiando il pallone alle spalle di Falcone ormai fuori causa. Quarta rete per il 90 amaranto, un ottimo bottino per il centrocampista.

Mohamed Bahlouli entra al minuto 61 al posto di Tremolada e cambia la partita. Diventa una vera spina nel fianco per la difesa amaranto. Svaria su tutto il fronte d’attacco e all’ottantaquattresimo sfugge alla marcatura di Cionek, riuscendo a fornire l’assist a Mbakogu, sul quale Menez causa il rigore che consente al Cosenza di pareggiare. Un vero folletto.

Giuseppe Canale