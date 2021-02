Cosenza-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Alle 21 per la ventitreesima giornata di serie B andrà in scena il match tra Cosenza e Reggina. Uomini di Occhiuzzi reduci da due pareggi contro Spal e Cittadella, mentre gli amaranto si presentano al Marulla forti delle ultime due vittorie contro Pescara ed Entella. Sono 47 gli scontri ufficiali tra le due compagini in casa dei rossoblù: 22 vittorie per il Cosenza, 13 pareggi e 12 successi per la Reggina. Derby fondamentale dunque per le due rivali storiche: rossoblù alla ricerca di punti pesanti per uscire dalla zona calda della classifica, gli amaranto invece vogliono puntare al quinto risultato consecutivo.

Probabile formazione Cosenza

Occhiuzzi dovrebbe affidarsi nuovamente al 3-4-2-1; Falcone confermato tra i pali, con Schiavi, Legittimo e Idda (in ballottaggio con Ingrosso) a formare la linea difensiva. Crecco favorito su Vera dal 1’ minuto per la corsia di sinistra, con Gerbo sulla fascia opposta. Sciaudone e Petrucci in mezzo al campo, con Trotta che si candida per una maglia da titolare in attacco, con Tremolada e Carretta che agiranno alle spalle della punta. Attenzione al jolly offensivo Jerry Mbakogu, che ha recuperato dall’infortunio e potrebbe esordire in maglia rossoblù.

COSENZA (3-4-2-1): Falcone; Idda, Schiavi, Legittimo; Gerbo, Petrucci, Sciaudone, Crecco; Tremolada, Carretta; Trotta. All. Occhiuzzi

Probabile formazione Reggina

Novità in attacco per la Reggina rispetto alla gara precedente, con Jeremy Menez che rientra dopo aver scontato la squalifica. Mister Baroni ha un dubbio sulla linea difensiva: da monitorare le condizioni fisiche di Cionek, con Loiacono pronto a sostituirlo in caso di forfait. Crimi affiancherà Crisetig a centrocampo, mentre Montalto guiderà l’attacco amaranto, con Folorunsho ed Edera insieme a Menez sulla trequarti.

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Loiacono, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Folorunsho, Menez; Montalto. All. Baroni.

Cosenza-Reggina, pronostico

Reggina di mister Baroni che parte leggermente sfavorita secondo Snai, con il segno 2 quotato a 2.80 rispetto alla vittoria rossoblù quotata 2.70. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 1 in ribasso a quota 2,60, mentre la vittoria amaranto è quotata 2.90. Segno X equivalente per entrambi i bookmakers (quota 3). Trattandosi di un derby, è molto probabile che ambedue le squadrano vadano in rete: interessante dunque il segno GOAL a quota 1,85.

Cosenza-Reggina dove vederla in Tv o streaming

Fischio d’inizio alle ore 21 della gara tra Cosenza e Reggina. Sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. È possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in TV attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

Santo Romeo